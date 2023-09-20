В вузе Перми создадут арт-объект в память о погибших при стрельбе в 2021 году

Объект соберут из 3D-работ участников хакатона "Добро без границ"

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета создадут символизирующий борьбу с насилием и любовь к миру арт-объект в память о погибших в результате вооруженного нападения на территории кампуса в 2021 году.

"В течение дня в рамках памятных мероприятий проходит хакатон "Добро без границ", в рамках которого с помощью 3D-принтеров участники создадут собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием. Сейчас на хакатоне работают шесть команд, на 3D-печать потребуется время, поэтому когда и в каком корпусе можно будет увидеть итоговый арт-объект - еще не решено", - рассказали ТАСС в Пермском университете.

Мероприятия в память о погибших в результате стрельбы в кампусе ПГНИУ 20 сентября 2021 года начались в вузе в 11:30 (09:30 мск) с минуты молчания. Также вечером в студенческом Дворце культуры ПГНИУ состоится концерт классической музыки в память о погибших в результате трагедии.

Пространство для возложения цветов в 2023 году университет организовал возле левого крыла корпуса №8, где и произошли трагические события того дня. Здесь создан мемориал с фотографиями шести погибших, к которому возложено большое количество гвоздик и роз.

"Несмотря на то, что прошло уже два года с момента вооруженного нападения, память сохраняется, боль от потери такая же острая. Я еще раз выражаю соболезнования родственникам всех погибших. Мы продолжаем оказывать поддержку всем пострадавшим, необходимую социальную помощь, работает центр психолого-педагогической поддержки и все нуждающиеся могут получить там необходимые консультации. Также работает координационный центр противодействия экстремизму, потому что наша основная задача - не допустить, чтобы такие случаи повторились", - сказал журналистам ректор ПГНИУ Игорь Германов, добавив, что во всех вузах Перми, в том числе и в ПГНИУ, усилены меры безопасности.

20 сентября 2021 года студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали, в том числе нападавший. Позднее президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества полицейского, который задержал Бекмансурова. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, по данным СК, было допрошено более 1 130 свидетелей, проведено более 185 осмотров мест происшествий и предметов, свыше более 230 судебных экспертиз. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к высшей мере наказания - пожизненному заключению.