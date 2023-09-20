Суд рассмотрит второй протокол Роскомнадзора в отношении Татьяны Лазаревой

Телеведущей грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал еще один протокол Роскомнадзора в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Т. Ю. Лазаревой", - сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения пока не назначена. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ей грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

В июне Лазареву уже штрафовали на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях.