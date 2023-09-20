Компания "Аби" отозвала всю продукцию с выявленной ДНК вируса АЧС

Предприятие продолжает работать в штатном режиме

ТАСС, 20 сентября. Российский производитель продуктов питания из мяса "Аби" отозвал всю партию готовой продукции после выявления специалистами из Республики Саха (Якутия) и Алтая ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасном изделии. Было проведено дополнительное исследование продукции, предприятие продолжает работать в штатном режиме, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Дополнительно проведено исследование колбасных изделий, изготовленных из других партий сырья, поступивших ранее от данного поставщика. В отдельных позициях полностью готового продукта, произведенного ЗАО "Стародворские колбасы" был обнаружен фрагмент ДНК АЧС. Несмотря на фактическую безопасность готовой продукции, прошедшей термическую обработку, компанией "Аби" было принято решение об отзыве всей партии продукции. Проведен анализ по прослеживаемости готового продукта от склада до клиентов. Определены клиенты, кому была реализована данная продукция. Инициирована процедура отзыва продукции со складов клиентов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на территории Республики Саха (Якутия), а также Алтайского края и Республики Алтай нашли ДНК вируса АЧС в ветчине "Столичная". ЗАО "Стародворские колбасы" совместно с представителями государственных надзорных органов провело серию мероприятий по контролю эпизоотической ситуации на всех объектах и производственных площадках. "Дополнительно взяты образцы проб готовой продукции, смывов из производственных помещений ЗАО "Стародворские колбасы". По результатам испытаний образцов результат отрицательный. Фрагменты ДНК АЧС не обнаружены. Предприятие ЗАО "Стародворские колбасы" осуществляет свою деятельность без ограничений", - сообщили в "Аби".

В компании также отметили, что колбасные изделия являются полностью готовыми к употреблению, т. е. при изготовлении проходят обработку при температуре более 72°С в толще и экспозиции не менее 30 мин, что обеспечивает безопасность продукции и отсутствие рисков по АЧС согласно действующего приказа Минсельхоза России от 28.01.2021 N37 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней (с изменениями на 6 сентября 2022 года)". Благодаря термической обработке готовая продукция является абсолютно безопасной.