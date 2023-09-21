Минтруд спрогнозировал снижение численности россиян в возрасте 30-39 лет к 2030 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что оно составит 7,2 млн

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Количество россиян в возрасте от 30 до 39 лет снизится на 7,2 млн к 2030 году, при этом число граждан РФ в возрасте от 15 до 29 лет увеличится на 3 млн. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Из-за демографического спада 90-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 млн. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим инновациям. При этом численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастает практически на 3 млн, это наше демографическое окно возможностей", - сказал он на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

Котяков отметил, что это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. По его словам, балансировка возможна только при точном соответствии квалификаций молодых специалистов потребностям экономики.

"Прирост идет и по другим возрастным группам - на 3,7 млн человек увеличится численность граждан от 40 до 59 лет. В этой возрастной когорте тоже велика вовлеченность в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации у опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни", - пояснил министр.