Захарова после более часа общения Лаврова со СМИ пошутила об "изоляции" РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение и указал, что не скучал на сессии, "поскольку здесь есть чем заниматься"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про "изоляцию" от прессы после общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями СМИ, которое продлилось более часа.

"Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо", - сказала дипломат, завершая пресс-конференцию по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение и указал, что не скучал на сессии, "поскольку здесь есть чем заниматься". Он также подчеркнул, что представители России "работают с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона".

Пресс-конференция Лаврова в ООН, которую он традиционно проводит по итогам выступления, стала одним из самых ожидаемых событий недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации среди иностранных журналистов. Представители зарубежных СМИ, уже по предыдущим годам зная, что занять место в зале может быть непросто, за час начали приходить на мероприятие. В зале десятки представителей западной прессы просили у дипломатов российского постпредства не забыть про них и дать возможность задать министру вопрос.