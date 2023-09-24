В Швейцарии почтили память сподвижников Суворова

В торжественной церемонии возложения венков приняли участие посол России Сергей Гармонин и его белорусский коллега Александр Ганевич

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 24 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и его белорусский коллега Александр Ганевич возложили в Андерматте венки к памятнику сподвижникам российского полководца Александра Суворова, погибшим в 1799 году в боях с войсками Наполеона. После завершения торжественной церемонии с участием дипломатов, проходившей по требованию властей кантона Ури без присутствия прессы и в сокращенном формате, память погибших почтили соотечественники из республик бывшего СССР, их швейцарские друзья, а также граждане Австрии, Германии и Сербии.

Церемония возложения венков послами России и Белоруссии проходила "в рамках отведенного времени" и ограничений со стороны властей Ури в отношении численности участников, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Швейцарии Владимир Хохлов. "Выступлений не было из-за этих ограничений. Не было и представителей прессы", - отметил он. На церемонии присутствовал бывший мэр Андерматта, президент фонда имени Суворова Фердинанд Мухайм. У мемориала - высеченного в скале в ущелье Шёленнен 12-метрового креста - была отслужена православная панихида.

Ранее в интервью корреспонденту ТАСС Сергей Гармонин заявил, что власти кантона Ури в направленном в посольство письме уведомили, что в Андерматте "не должно быть никакой музыки, речей, прессы". Посол напомнил, что подобные запреты на присутствие СМИ на мемориальных мероприятиях посольства РФ были введены властями и во время церемонии возложения венков к могиле советских воинов в Базеле 9 мая.

По завершении в воскресенье церемонии у мемориала с участием дипломатов соотечественники из России и других республик бывшего СССР вместе со швейцарцами, гражданами Австрии, Германии и Сербии возложили к памятнику цветы. Они исполнили у мемориала песни "С чего начинается Родина", "Солдатушки, бравы ребятушки", "Выйду ночью в поле с конем" и другие. В акции приняли участие более 20 членов швейцарского байк-клуба "Ночные волки" и представители общественной ассоциации "Колокольный звон дружбы". Житель Цюриха, русский немец с Украины Макс Гро исполнил мелодии в память о сподвижниках Суворова на колоколах передвижной звонницы. В акции приняли участие соотечественники из Базеля, Берна, Женевы, Золотурна, Цуга, Цюриха и Швица.

Президент культурной ассоциации "Русский Базель" Зарема Наваретта сказала корреспонденту ТАСС, что после того, как в 2022 году памятник в Андерматте дважды подвергся актам вандализма, соотечественники, живущие в Швейцарии, "стали объединяться". Они очистили монумент от пятен краски, которой его испачкали вандалы. "Теперь мы здесь встречаемся. Это место нас вместе свело и благословило. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим солдатам, которые 224 года назад творили здесь историю Европы и мира. А мы, будучи их последователями, должны хранить эту память. Нужно помнить историю, чтобы ее не переписывали", - сказала Наваретта.

Памятник в Андерматте

Суворовский монумент находится на окраине Андерматта вблизи места битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Он был сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Ежегодно в 20-х числах сентября в рамках традиционных Суворовских дней у памятника проводится торжественная церемония возложения венков.

Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.