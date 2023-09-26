Эксперт: заболеваемость COVID-19 сложно прогнозировать из-за появления новых штаммов

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Появление новых вариантов коронавируса и неизбежное снижение коллективного иммунитета делают прогнозирование распространения заболеваемости ковидом невозможным. Таким мнением поделился с журналистами вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на форуме "OpenBio-2023" в Новосибирске.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%.

"Сейчас огромное количество факторов: уже все болели по второму, третьему, четвертому разу, почти все привитые, поэтому прогнозировать, как будут складываться вместе эти два фактора - падение коллективного иммунитета, а он со временем угасает. И то, что вирус немного отличается генетически, как это сыграет вместе невозможно предсказать", - сказал Лукашев.

Он добавил, что существующие вакцины, вероятно, не будут защищать от заражения новыми вариантами вируса. "Даже [штамм коронавируса] "омикрон" в значительной степени устойчив, то есть вакцина защищала от тяжелых случаев тех, кто хотя бы один раз привился, но от заболевания "омикроном" вакцина практически не защищала. Тем более она вряд ли будет защищать от заражения следующими штаммами", - сказал он.

Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, был выявлен в Великобритании. В сентябре в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что вариант коронавируса BA.2.86, или "пирола" - более заразный по сравнению с предшественниками. В России есть тесты для выявления "пиролы", а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом. Накануне заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что в России пока не зарегистрированы случаи заболевания этим вариантом вируса.

Форум "OpenBio-2023", посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится ежегодно с 2013 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.