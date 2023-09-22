"Пирола", "эрис", "кракен". Что известно о новых вариантах коронавируса

Вариант "омикрон"-штамма коронавируса BA.2.86. 20 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России он пока выявлен не был.

Мнения российских экспертов

По словам Натальи Пшеничной, этот вариант не является более заразным. Однако в пресс-службе Роспотребнадзора, напротив, заявили, что "пирола" заразнее предшественников.

Мнения зарубежных исследователей

Как пишет The Guardian, этот вариант вызывает обеспокоенность среди ученых из-за большого количества мутаций, которые он несет. Из-за этого возрастает вероятность того, что он может легче уклоняться от иммунной системы или быть более заразным.

При этом, согласно предварительному исследованию, проведенному в Китае, BA.2.86 заражал клетки в лаборатории менее интенсивно, чем другие циркулирующие субварианты "омикрона".

Другое предварительное исследование шведских ученых продемонстрировало лишь незначительное снижение способности сыворотки донорской крови нейтрализовать BA.2.86 по сравнению с другими вариантами.

Как сообщал в начале сентября телеканал CNN, две группы американских ученых завершили лабораторные эксперименты по тестированию антител у вакцинированных и инфицированных американцев, чтобы увидеть, насколько хорошо они противостоят циркулирующим в настоящее время вариантам вируса, включая BA.2.86. Как оказалось, иммунная система может распознавать этот вариант и бороться с ним так же или даже немного лучше, чем с циркулирующими в настоящее время ответвлениями варианта XBB (субвариант "омикрона"). Более того, оказалось, что наиболее устойчивая реакция на BA.2.86 проявилась у тех, кто был заражен субвариантом XBB в течение предшествовавших тестированию шести месяцев.