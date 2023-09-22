"Пирола", "эрис", "кракен". Что известно о новых вариантах коронавируса

19 сентября сообщалось, что заболеваемость ковидом в России за неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Однако оснований для введения жестких ограничительных мер, в том числе тотального масочного режима, нет, и они вряд ли появятся в текущем сезоне, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского Александр Горелов. Рост заболеваемости обусловлен сезонностью и является абсолютно логичным, заверила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В то же время в России и мире распространяются новые варианты вируса. Рассказываем, что о них говорят зарубежные и российские эксперты.
"Пирола"
1
Вариант "омикрон"-штамма коронавируса BA.2.86. 20 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России он пока выявлен не был.
Мнения российских экспертов
По словам Натальи Пшеничной, этот вариант не является более заразным. Однако в пресс-службе Роспотребнадзора, напротив, заявили, что "пирола" заразнее предшественников.
Мнения зарубежных исследователей
Как пишет The Guardian, этот вариант вызывает обеспокоенность среди ученых из-за большого количества мутаций, которые он несет. Из-за этого возрастает вероятность того, что он может легче уклоняться от иммунной системы или быть более заразным.
При этом, согласно предварительному исследованию, проведенному в Китае, BA.2.86 заражал клетки в лаборатории менее интенсивно, чем другие циркулирующие субварианты "омикрона".
Другое предварительное исследование шведских ученых продемонстрировало лишь незначительное снижение способности сыворотки донорской крови нейтрализовать BA.2.86 по сравнению с другими вариантами.
Как сообщал в начале сентября телеканал CNN, две группы американских ученых завершили лабораторные эксперименты по тестированию антител у вакцинированных и инфицированных американцев, чтобы увидеть, насколько хорошо они противостоят циркулирующим в настоящее время вариантам вируса, включая BA.2.86. Как оказалось, иммунная система может распознавать этот вариант и бороться с ним так же или даже немного лучше, чем с циркулирующими в настоящее время ответвлениями варианта XBB (субвариант "омикрона"). Более того, оказалось, что наиболее устойчивая реакция на BA.2.86 проявилась у тех, кто был заражен субвариантом XBB в течение предшествовавших тестированию шести месяцев.
"Эрис"
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Вариант "омикрон"-штамма коронавируса EG.5. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года, в России начал появляться в апреле, и к августу было выявлено 17 случаев заражения.
Мнения российских экспертов
Летальность этого варианта, скорее всего, такая же, как у других линий "омикрона", считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Но он "более жизнеспособный за счет того, что он также более контагиозный и он умеет обходить иммунитет, который мы сформировали от предыдущих вирусов", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она спрогнозировала рост доли этого варианта.
По словам Поповой, заболевание, вызванное "эрисом", характеризуется интоксикацией — она наблюдается в первые три дня, а также температурой до 39 градусов. Другие симптомы те же, что и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
Мнения зарубежных исследователей
Как сообщает Би-би-си, некоторые тесты показали, что "эрис" может легче уклоняться от защиты иммунной системы, чем некоторые циркулирующие варианты. При этом, как отмечает издание, это не привело к более серьезному заболеванию людей.
Член неправительственной организации Independent Sage профессор Кристина Пейджел в конце августа говорила The Independent, что этот вариант может стать доминирующим к сентябрю, поскольку дети возвращаются в школу, а взрослые — на работу или в университет и люди в целом начинают проводить гораздо больше времени дома.
Вирусолог и исследователь Стюарт Тервилл сказал The Washington Post, что EG.5 "немного более скользкий" и "конкурентоспособный", чем его аналоги. По его словам, этот вариант способен "лучше ориентироваться среди антител", вырабатываемых с помощью вакцин.
Впрочем, он лишь слегка отличается от других подвариантов: этот штамм немного эволюционировал, получив возможность "немного лучше проникать в клетки", объяснил эксперт.
"Кракен"
3
Субвариант "омикрон"-штамма коронавируса XBB.1.5. Он был впервые обнаружен осенью 2022 года в США, а в Россию пришел в январе 2023-го.
Мнения российских экспертов
"Кракен", пожалуй, самый заразный вариант за всю историю пандемии COVID-19", — заявил в январе этого года заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, у него есть свойства "частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию".
Но, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "кракен", по данным зарубежных ученых, не стал более тяжелым или более смертельным. Камиль Хафизов также заявил, что заболевание "протекает достаточно легко, как правило, в форме ОРВИ".
Мнения зарубежных исследователей
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на ученых, "кракен" имеет гораздо более сильное сходство с ACE2 — ключевым рецептором вируса, — что повышает его заразность.
Ученые отмечали в статье, опубликованной в журнале Cell, что такие подварианты, как XBB, представляют "серьезную угрозу" для существующих вакцин против COVID. ВОЗ, в свою очередь, назвала варианты XBB одними из "наиболее устойчивых к антителам вариантов на сегодняшний день".
Как обращает внимание The New York Times, XBB — это производное от двух разных форм "омикрона", обе из которых кого-то заразили. Пока они размножались внутри этого человека, их гены смешались, и тогда получился новый гибрид.