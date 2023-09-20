20 сентября, 10:11
Пандемия COVID-19

Эксперт назвала рост заболеваемости ковидом в РФ "абсолютно логичным" из-за сезонности

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что циркулирующие штаммы не приводят к более серьезному течению заболевания

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости ковидом в России осенью 2023 года обусловлен сезонностью и является абсолютно логичным, заверила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Это абсолютно логичное, сезонное повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в число которых теперь входит ковид. Говорить о каком-то сверхнеобычном росте [заболеваемости ковидом] совершенно не приходится, сейчас наоборот идет снижение заболеваемости. По сравнению с прошлым годом, в сентябре заболеваемость снизилась", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Пшеничная также отметила, что циркулирующие сейчас штаммы не приводят к более серьезному течению заболевания, а дополнительное развертывание коек - сезонное запланированное мероприятие.

По состоянию на 37-ю неделю 2023 года в России зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон". 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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