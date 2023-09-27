Вторая группа спасателей МЧС России и врачи отряда "Центроспас" вернулись из Ливии

Их самолет Ил-76 в 21:32 мск совершил посадку в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Вторая группа спасателей МЧС РФ и врачи аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" вернулись из Ливии в Москву.

Как передает корреспондент ТАСС, самолет Ил-76 в 21:32 мск совершил посадку в Жуковском. Этим спецрейсом в Россию вернулись 35 спасателей отряда "Центроспас", врачи и медики аэромобильного госпиталя с медицинским оборудованием, которое использовалось при оказании помощи и лечении пострадавших.

В аэропорту их встречали руководство МЧС России, родственники и коллеги, а также ведомственный оркестр. Ранее в Москву вернулась первая часть российской группировки - 50 спасателей отряда "Лидер" и кинологи.

В Ливии российские спасатели 10 дней в круглосуточном режиме проводили работы по ликвидации последствий циклона "Даниэль". Было разобрано почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий, обследовано 610 тыс. кв. м территории, 108 км береговой линии, извлечены и эвакуированы тела 153 погибших. Водолазные расчеты МЧС России совершили 47 спусков, с помощью эхолота выявили 49 точек затопленных объектов, подняли на поверхность 17 плавсредств и автомобилей. Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали медицинскую помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.