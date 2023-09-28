28 сентября, 12:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Власти Азербайджана выделили 30 автобусов для перевозки желающих в Армению

В министерстве цифрового развития и транспорта республики сообщили, что автобусы предназначены для перевозки проживающих в Ханкенди и близлежащих территориях гражданских лиц, не имеющих личного транспорта

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана по просьбе представителей армянского населения Карабаха отправили в Ханкенди (Степанакерт) 30 автобусов для перевозки в Армению гражданских лиц, не имеющих личного транспорта. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта республики.

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"От представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, поступило обращение о выделении транспортных средств для перевозки гражданских лиц в Армению. Обращение было рассмотрено, и 28 сентября из Агдама в Ханкенди отправлены 30 вместительных автобусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что автобусы предназначены для перевозки проживающих в Ханкенди и близлежащих территориях гражданских лиц, не имеющих личного транспорта. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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