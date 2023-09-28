Более половины опрошенного населения Грузии хочет помилования Саакашвили

По данным телеканала Formula, в опросе участвовали 1 500 граждан страны, достигших 18-летнего возраста

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Более 50% жителей Грузии считают, что экс-президент Михаил Саакашвили должен быть помилован. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Edison Research по заказу телеканала Formula.

Согласно результатам опроса, за помилование Саакашвили президентом Саломе Зурабишвили выступили 58% граждан, 42% опрошенных - против. Как отмечает телекомпания, в опросе участвовали 1 500 граждан Грузии, достигших 18-летнего возраста.

Оппозиция не раз призывала Зурабишвили помиловать Саакашвили, однако президент апеллирует к тому, что против него заведено несколько уголовных дел и в случае помилования по тем делам, по которым вынесен приговор, власти могут арестовать его на основании подозрения в других преступлениях. Также, как она заявляла ранее, освобождение Саакашвили может вызвать в обществе негативную реакцию.