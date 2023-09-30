К проекту "Музыка в метро" присоединились три станции

На площадках пассажиры могут услышать авторские композиции, каверы на известные хиты и разнообразные музыкальные инструменты

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Станции "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена присоединились к акции "Музыка в метро", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Проект "Музыка в метро" пополнился еще тремя площадками. Все они расположены на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Теперь пассажиры могут услышать любимые композиции на станциях "Рижская", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар", - говорится в сообщении.

Ранее к проекту подключились шесть новых мест - станции "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" (БКЛ) и одна на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать пассажирские сервисы. Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тыс. раз", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Поясняется, что на площадках пассажиры могут услышать авторские композиции, каверы на известные хиты и разнообразные музыкальные инструменты - флейты, саксофоны и даже арфы.