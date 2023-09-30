В Москве прошел концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией

Его посетили 65 тыс. человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Митинг-концерт по случаю годовщины вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России состоялся на Красной площади, передал корреспондент ТАСС.

В концерте приняли участие российские артисты Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Николай Басков, Денис Майданов, Зара, Шаман и многие другие.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков, выступая перед публикой, заявил, что считает день воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей величайшим днем в российской истории. "Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой, мы одна страна, одна семья, одна Россия", - сказал он.

В свою очередь народный артист РСФСР Евгений Петросян назвал воссоединение этих территорий с РФ большим событием. Он также призвал россиян "сохранять победный дух". "Это [присоединение территорий] большое событие для России, - сказал он журналистам. - Новороссия возвращается. Этот праздник останется навсегда, с моей точки зрения".

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, митинг-концерт посетили 65 тыс. человек. "В Москве на Красной площади состоялся праздничный митинг-концерт, посвященный первой годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии в полном объеме обеспечили правопорядок и безопасность на мероприятии, в котором приняли участие 65 тыс. москвичей и гостей столицы", - сказала она.