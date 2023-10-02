В Якутске планируют к 9 мая завершить мемориал в честь присвоения городу почетного звания

Дизайн-проект уже разработали

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Проект мемориального комплекса, посвященного присвоению Якутску звания города трудовой доблести, планируется реализовать до 9 мая 2024 года, сообщил ТАСС главный архитектор Якутска Семен Сергеев.

"До 9 мая [2024 года] мы этот объект должны реализовать", - сказал Сергеев, уточнив, что на данный момент дизайн-проект комплекса разработан. Мемориал будет установлен на территории городского парка Победы.

По словам Сергеева, работы по созданию парка Победы продолжаются. "В 2022 году появилась аллея "Патриот" с танками, постепенно идет реализация. Следующий этап - мемориальный комплекс", - отметил главный архитектор города. Также запланировано обустройство велодорожки, детской площадки, спортивной зоны, установка светильников на аллее.

С инициативой о присвоении столице республики почетного звания выступили жители Якутска. Инициатива была поддержана депутатами городской думы, парламентом региона. Затем вопрос о присвоении Якутску звания "Город трудовой доблести" был направлен в Российскую академию наук для экспертного заключения. 15 ноября 2022 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам, в том числе и Якутску.

В годы Великой Отечественной войны из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики. Через этот город прошла воздушная трасса Аляска - Сибирь, по которой советские и американские летчики перегоняли военные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Там размещались штабы 1-й перегоночной авиадивизии и воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль (Чукотка), базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки.