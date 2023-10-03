Я хочу забрать ребенка из детдома. Что мне нужно знать про усыновление?

Со здоровьем и законом все в порядке. Куда мне идти теперь?

Перед тем как подать заявление с просьбой об усыновлении ребенка, нужно пройти курсы подготовки для приемных родителей. Обучение проходит как очно, так и в онлайн-формате. Сами занятия проводятся бесплатно. Выбрать удобную по расположению школу можно на портале "Усыновите.ру".

Отказаться от прохождения курсов могут только близкие родственники оказавшихся в детдоме детей, отчимы и мачехи, которые планируют усыновить пасынка или падчерицу. Также не проходить курсы могут действующие усыновители, попечители и опекуны при условии, что опека и усыновление не были отменены.