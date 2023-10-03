Я хочу забрать ребенка из детдома. Что мне нужно знать про усыновление?

Процедура усыновления или удочерения ребенка сопровождается немалым количеством особенностей и ограничений. Если же вы планируете забрать из детского дома ребенка с инвалидностью, этих нюансов будет еще больше. Карточки ТАСС расскажут основные моменты, которые нужно знать про усыновление.
Кто не сможет усыновить ребенка?
1
- Недееспособные и ограниченно дееспособные граждане.
- Инвалиды первой группы.
- Те, кого ранее лишили родительских прав или отстранили от опекунских обязанностей за халатность.
- Лица без постоянного места жительства.
- Граждане, чей доход не сможет обеспечить ребенку прожиточный минимум.
- Те, кто имеет или имел судимость.
- Те, кто не прошел курс подготовки для приемных родителей.
- Однополые пары.
- Граждане США, а также не состоящие в браке граждане стран, в которых разрешены однополые браки.
- Те, кто сменил пол.
Ни один из этих пунктов ко мне не относится. С чего тогда начинать?
2
Сначала нужно пройти медкомиссию. Эта процедура проводится бесплатно. Ее нужно пройти, чтобы подтвердить, что у вас нет никаких инфекций, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей. К таким заболеваниям относятся туберкулез, наркомания, ВИЧ (до прекращения диспансерного наблюдения) и др.
Медкомиссия пройдена. Что дальше?
3
Необходимо получить справку об отсутствии судимости. Это можно сделать онлайн через портал "Госуслуги".
Со здоровьем и законом все в порядке. Куда мне идти теперь?
4
Перед тем как подать заявление с просьбой об усыновлении ребенка, нужно пройти курсы подготовки для приемных родителей. Обучение проходит как очно, так и в онлайн-формате. Сами занятия проводятся бесплатно. Выбрать удобную по расположению школу можно на портале "Усыновите.ру".
Отказаться от прохождения курсов могут только близкие родственники оказавшихся в детдоме детей, отчимы и мачехи, которые планируют усыновить пасынка или падчерицу. Также не проходить курсы могут действующие усыновители, попечители и опекуны при условии, что опека и усыновление не были отменены.
Я получил(-а) свидетельство о прохождении подготовки. Теперь я могу усыновить ребенка?
5
После того как все вышеперечисленные комиссии и курсы были пройдены, нужно подать заявление в органы опеки по месту жительства с просьбой об усыновлении.
Какие документы приложить к заявлению?
6
- Документ, удостоверяющий личность.
- Автобиографию.
- Документ, подтверждающий наличие жилплощади, а также копию финансового лицевого счета с места жительства и акт обследования жилья.
- Справку, подтверждающую отсутствие судимости и уголовного преследования.
- Заключение медкомиссии.
- Копию свидетельства о прохождении подготовки для приемных родителей.
- Справку о доходах.
- Если вы состоите в браке, нужна копия свидетельства о регистрации.
- Письменное согласие проживающих с вами совершеннолетних членов семьи (также должно учитываться мнение детей, которые достигли 10 лет).
- Копию пенсионного удостоверения, справку из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для тех, у кого основной доход — пенсионные выплаты).
Органы опеки дали положительное заключение. Где искать ребенка?
7
У вас появится доступ к базе данных о детях-сиротах. Кроме того, можно будет зарегистрироваться в региональном и федеральном банках данных. Вы сможете усыновить ребенка из любого региона.
В детских анкетах будет указана информация о группе здоровья ребенка, причина отсутствия родительского попечения, наличие/отсутствие братьев и сестер, возраст, город, где он находится, также будет прикреплено фото.
В банках данных с детьми-сиротами много ребят, у которых пятая группа здоровья. Что это значит?
8
Если у ребенка прописана пятая группа здоровья, значит, у него инвалидность или тяжелые хронические заболевания.
Предусмотрена ли какая-то помощь для усыновивших ребенка с инвалидностью?
9
Да. Если говорить про материальную помощь, то существуют выплаты, пособия и льготы. К примеру, в 2023 году при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет либо одновременно братьев и (или) сестер выплачивается единовременное пособие в размере 175 043,67 рубля на каждого ребенка. Можно также подать заявление и на ежемесячное пособие. Например, в Москве размер такого пособия составляет 27 500 рублей.
Кроме того, 26 мая 2023 года был запущен проект "Я с тобой", направленный на помощь детям-сиротам с тяжелыми диагнозами и патологиями. Помимо помощи с медобслуживанием непосредственно в детдомах проект занимается поддержкой и устроенных в семью детей. Например, "Я с тобой" выстраивает медицинский и реабилитационный маршрут в рамках заболевания, новоиспеченной семье помогают наладить коммуникацию с профильными фондами по диагнозу ребенку.
Почему стоит довериться экспертам этого проекта?
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Среди участников проекта — фонд "Дорога жизни", врачи которого на протяжении семи лет посещают детдома и осматривают их воспитанников, Институт коррекционной педагогики, общероссийское движение "Здоровое Отечество". Также проектом занимается комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи во главе с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой.
Чего уже успел добиться проект "Я с тобой"?
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За три летних месяца специалисты "Я с тобой" уже оказали медицинскую помощь более чем 700 детям в 15 сиротских учреждениях России. Как рассказала Анна Кузнецова, 19 ребят прошли лечение в федеральных клиниках, шести детям, которые не могли самостоятельно питаться, установили гастростомы. Кроме того, были сформированы 230 рекомендаций по актуализации ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида).
Что делать после того, как я выбрал(-а) ребенка?
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После того как вы выбрали ребенка, нужно получить у органов опеки направление на посещение конкретного детдома, где находится, возможно, ваш будущий член семьи. Это направление действует в течение 10 дней. После посещения ребенка нужно сообщить о своем решении в органы опеки. Если все прошло хорошо, дальше вы подаете в суд заявление об усыновлении.
Суд дал положительный ответ. Когда можно забрать ребенка домой?
13
Через 10 дней, согласно 274-й статье Гражданского процессуального кодекса РФ. После того как вы забрали ребенка, нужно подать заявление в ЗАГС, чтобы получить свидетельство об усыновлении.
Можно ли изменить имя, фамилию, дату и место рождения ребенка?
14
Да. Что касается даты рождения, она может меняться не больше чем на три месяца. Место рождения меняется, если вы усыновили ребенка до года. Это позволяется делать для обеспечения тайны усыновления.
Анастасия Харчишена