Карта жителя Новосибирской области позволит бороться с незаконными свалками

Объединенную карту жителя региона начали вводить в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Карта жителя Новосибирской области, объединяющая многие сервисы, связанные с социальной инфраструктурой, позволит с 2024 года бороться с незаконными свалками мусора. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Андрей Травников.

"Пока в стадии пилота, но перейдет в стадию внедрения в следующем году борьба с несанкционированными свалками, в первую очередь на территории Новосибирска и Новосибирской агломерации", - сказал Травников.

Объединенную карту жителя Новосибирской области начали вводить в 2023 году. По словам главы Минцифры региона Сергея Цукаря, карта не имеет физического носителя - это "идентификатор гражданина для получения всевозможных услуг или товаров", например, социальных льгот, скидок, оплаты проезда и так далее.