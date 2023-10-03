3 октября, 05:38

Карта жителя Новосибирской области позволит бороться с незаконными свалками

Объединенную карту жителя региона начали вводить в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Карта жителя Новосибирской области, объединяющая многие сервисы, связанные с социальной инфраструктурой, позволит с 2024 года бороться с незаконными свалками мусора. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Читайте также
Интервью
Губернатор Травников: новосибирский беспилотник для доставки грузов войдет в нацпроект БАС

"Пока в стадии пилота, но перейдет в стадию внедрения в следующем году борьба с несанкционированными свалками, в первую очередь на территории Новосибирска и Новосибирской агломерации", - сказал Травников.

Объединенную карту жителя Новосибирской области начали вводить в 2023 году. По словам главы Минцифры региона Сергея Цукаря, карта не имеет физического носителя - это "идентификатор гражданина для получения всевозможных услуг или товаров", например, социальных льгот, скидок, оплаты проезда и так далее. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация