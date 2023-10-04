Путин в "Сириусе" пообщается с учениками и преподавателями лицея

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со студентами состоится беседа по повестке дня и "достаточно интересный разговор"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит 4 октября лицей и жилой комплекс в "Сириусе", где пообщается со студентами и учителями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент посетит жилой комплекс президентского лицея в "Сириусе", встретится с учащимися и преподавателями", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, со студентами состоится беседа по повестке дня и "достаточно интересный разговор". "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя", - добавил он.

Как отметил Песков, этому всероссийскому празднику глава государства уделяет большое внимание. Пресс-секретарь президента отметил, что в рамках подготовки к празднику Путин также встретится с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года". "Разумеется, воспользуется случаем, чтобы лауреатов и финалистов поздравить", - отметил он.

По словам представителя Кремля, после этого глава государства отправится в свою резиденцию в Сочи, где в рамках рабочего визита встретится с президентом Абхазии Асланом Бжанией. "Двусторонняя повестка дня весьма обширная, поэтому будет много вопросов для обсуждения", - подытожил Песков.