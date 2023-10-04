Долги "Роснано", "изоляция" РФ и переговоры по Карабаху. Темы брифинга Пескова

Долговые обязательства "Роснано", заявления Запада об изоляции РФ, а также переговоры по Нагорному Карабаху стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин работает в Сочи.

Путин в Сочи в среду примет участие в пленарной сессии в рамках мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В "Сириусе" президент посетит лицей и жилой комплекс, где встретится с учащимися и преподавателями. "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя".

О долгах АО "Роснано"

Меры по оздоровлению "Роснано" предпринимаются внутри корпорации, но "дыра большая".

Правительство России "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано".

Об "изоляции" России

Заявления на Западе об изоляции России несостоятельны, "мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада".

Все больше стран хотят выстраивать равноправные отношения с Россией, этот процесс будет продолжаться.

О переговорах РФ, США и ЕС по Карабаху

"Определенные контакты по Карабаху имели место". Однако это было "не совсем так, как это описывают - там очень много неточностей, ошибок в этом материале [газеты Politico о переговорах]".

О проверке систем ГО и ЧС