4 октября, 10:20
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Долги "Роснано", "изоляция" РФ и переговоры по Карабаху. Темы брифинга Пескова

Дмитрий Серебряков/ ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Долговые обязательства "Роснано", заявления Запада об изоляции РФ, а также переговоры по Нагорному Карабаху стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент России Владимир Путин работает в Сочи.
  • Путин в Сочи в среду примет участие в пленарной сессии в рамках мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности.
  • В "Сириусе" президент посетит лицей и жилой комплекс, где встретится с учащимися и преподавателями. "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя".

О долгах АО "Роснано"

  • Меры по оздоровлению "Роснано" предпринимаются внутри корпорации, но "дыра большая".
  • Правительство России "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано".

Об "изоляции" России

  • Заявления на Западе об изоляции России несостоятельны, "мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада".
  • Все больше стран хотят выстраивать равноправные отношения с Россией, этот процесс будет продолжаться.

О переговорах РФ, США и ЕС по Карабаху

  • "Определенные контакты по Карабаху имели место". Однако это было "не совсем так, как это описывают - там очень много неточностей, ошибок в этом материале [газеты Politico о переговорах]".

О проверке систем ГО и ЧС

  • В Кремле "на себе не ощутили" проверку систем гражданской обороны и предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Однако проводить такие проверки "не только уместно, но и необходимо".
  • "Вряд ли можем давать какую-то оценку, этим занимаются профессионалы, они и должны давать оценку".
 
Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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