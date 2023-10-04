Долги "Роснано", "изоляция" РФ и переговоры по Карабаху. Темы брифинга Пескова

Долговые обязательства "Роснано", заявления Запада об изоляции РФ, а также переговоры по Нагорному Карабаху стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент России Владимир Путин работает в Сочи.
- Путин в Сочи в среду примет участие в пленарной сессии в рамках мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности.
- В "Сириусе" президент посетит лицей и жилой комплекс, где встретится с учащимися и преподавателями. "Во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя".
О долгах АО "Роснано"
- Меры по оздоровлению "Роснано" предпринимаются внутри корпорации, но "дыра большая".
- Правительство России "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано".
Об "изоляции" России
- Заявления на Западе об изоляции России несостоятельны, "мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада".
- Все больше стран хотят выстраивать равноправные отношения с Россией, этот процесс будет продолжаться.
О переговорах РФ, США и ЕС по Карабаху
- "Определенные контакты по Карабаху имели место". Однако это было "не совсем так, как это описывают - там очень много неточностей, ошибок в этом материале [газеты Politico о переговорах]".
О проверке систем ГО и ЧС
- В Кремле "на себе не ощутили" проверку систем гражданской обороны и предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Однако проводить такие проверки "не только уместно, но и необходимо".
- "Вряд ли можем давать какую-то оценку, этим занимаются профессионалы, они и должны давать оценку".