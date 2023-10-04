4 октября, 10:10

Песков прокомментировал отмену Анголой виз для россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Виталий Невар/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что все больше государств хотят выстраивать с Россией отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все больше государств хотят выстраивать с Россией отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии, и их число будет расти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы видим, что больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения [с Россией], основанные на взаимном интересе, взаимной заинтересованности и взаимном уважении", - сказал Песков. "Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться и круг таких дружественных стран будет расширяться", - добавил он, комментируя решение властей Анголы об отмене виз для россиян. 

Теги:
АнголаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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