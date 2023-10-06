ABC: Трамп раскрыл миллиардеру из Австралии секретные данные о подлодках США

Полученной от бывшего американского лидера информацией Энтони Прэтт поделился минимум с 45 своими знакомыми, включая журналистов, сообщает телеканал со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп через несколько месяцев после того, как перестал занимать пост главы американской администрации, в частной беседе мог раскрыть австралийскому миллиардеру секретную информацию об американских подводных лодках, утверждает телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их словам, следователи, которые занимаются делом о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов, допросили австралийского миллиардера Энтони Прэтта. В ходе беседы со следователями Прэтт заявил, что в апреле 2021 года общался с бывшим американским лидером в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида) и выразил мнение, что Австралии стоит закупить американские субмарины, после чего Трамп рассказал миллиардеру, сколько ракет несут подводные лодки США и как близко они могут подбираться к российским подлодкам, оставаясь при этом незамеченными.

Полученной от бывшего американского лидера информацией Прэтт поделился, по меньшей мере, с 45 своими знакомыми. В их числе - 6 журналистов, 10 австралийских чиновников и 3 экс-премьера Австралии. Следователи попросили Прэтта больше не озвучивать больше никому услышанные им от Трампа данные.

Ранее в этом году Австралия заключила с США соглашение на покупку трех американских атомных подлодок класса Virginia.

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено в отношении Трампа. Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа штата Флорида, американские компетентные органы предъявили бывшему американскому лидеру и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам по итогам расследования спецпрокурора Джека Смита. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы.