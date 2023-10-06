Эксперт: вручение Нобелевской премии мира иранке показывает усталость от темы Украины

Такое решение является попыткой Запада сместить акценты в сторону глобального Юга, добавил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вручение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади показывает усталость от Украины и является попыткой Запада сместить акценты в сторону глобального Юга. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Западные элиты на самом деле очень чуткие и понимают, что глобальный, большой мир дико раздражает то, что все связано с украинским конфликтом. И поэтому это попытка, как ни странно, сделать жест в сторону глобального Юга, попытка сместить акценты. Работа связана именно с этим. Нобелевский комитет пытается сказать, что он видит весь мир, всю поляну, а не только то, что он зациклен на [украинском] конфликте", - сказал специалист.

В целом же аналитик назвал вручение Нобелевской премии мира "политическим жестом" и "очередным демаршем", в данном случае против Ирана. По его мнению, подобные решения всегда имеют политическую подоплеку и принимаются в угоду текущей конъюнктуре, они не обусловлены настоящими гуманитарными соображениями. "Вне зависимости от того, кем является Мохаммади, но ситуация вся, к сожалению, связана с тем, что решения принимаются политически мотивированные, а не исходя из понимания широкой, общечеловеческой, гуманитарной ситуации", - отметил Быстрицкий.

Ранее Норвежский нобелевский комитет заявил о том, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена Мохаммади. В мотивировочной части решения отмечалось, что премию вручат "за ее борьбу против угнетения женщин", а также за "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".