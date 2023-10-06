6 октября, 20:11

В Севастополе прошел крестный ход с иконой, уцелевшей при атаке на штаб ЧФ

На иконе изображен лик святого праведного воина Федора Ушакова

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, провели в Севастополе вечером в пятницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня вечером в Севастополе прошел крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова. <...> В пожаре после атаки на штаб Черноморского флота полностью сгорела деревянная рама иконы, но образ уцелел", - написал он.

Молебен прошел в храме Семи Священномучеников Херсонесских, а после чудотворная икона святого праведного воина Федора Ушакова проследовала крестным ходом по значимым для Севастополя местам - Малахов курган, Сапун-гора, церковь Романа Исповедника, храм Святителя Николая Чудотворца, Всехсвятская церковь. "Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в нашей Победе", - добавил Развожаев.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. 

Теги:
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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