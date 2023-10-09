9 октября, 07:21
Палестино-израильский конфликт

Представительство РФ в Рамалле продолжает собирать обращения россиян на случай эвакуации

Как сообщила пресс-секретарь представительства Алия Зарипова, пока речи о проведении эвакуации не идет

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле продолжает фиксировать обращения российских граждан, проживающих в секторе Газа, на случай эвакуации. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова, пока речи о проведении этого мероприятия не идет.

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"Мы фиксируем обращения от наших граждан в секторе Газа (и не только наших) на случай проведения эвакуации. Сейчас об эвакуации речи не идет", - отметила она. По ее словам, информации о пострадавших гражданах РФ в секторе Газа представительство не получало. 

Теги:
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