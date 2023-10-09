В Палестине заявили, что продовольственных запасов хватит на восемь месяцев

Представитель палестинского министерства национальной экономики Ибрагим аль-Кады сообщил, что консервированных продуктов хватит более чем на год

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Запасов продовольствия в Палестине хватит для обеспечения населения в течение восьми месяцев. Об этом сообщил представитель палестинского министерства национальной экономики Ибрагим аль-Кады.

"Запасов продовольствия на палестинском рынке достаточно на ближайшие восемь месяцев, а консервированных продуктов хватит более чем на год", - отметил аль-Кады, слова которого привело агентство Maan. В связи с этим он призвал жителей "не покупать товаров больше, чем им нужно в нормальных условиях".

Представитель министерства добавил, что "нехватка отдельных видов продовольственных товаров вызвана невозможностью поставок в некоторые регионы из-за их закрытия Израилем, либо опасениями дистрибьюторов, что они могут быть атакованы еврейскими поселенцами".

Заявление аль-Кады было сказано практически одновременно с объявлением министра обороны Израиля Йоава Галанта о начале полной блокады палестинского сектора Газа. Как уточнил министр энергетики Исраэль Кац, поставки электричества и топлива были прерваны в воскресенье, в понедельник в анклав прекращается подача воды.