Путин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Гладкова

Президент РФ назвал его выдающимся композитором

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким композитора Геннадия Гладкова, умершего на 89-м году жизни, назвал его выдающимся композитором. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия", - написал глава государства.

Путин отметил, что Гладков - "выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам". "Его многогранное, вдохновенное творчество - яркая страница истории отечественного искусства", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что светлая память о Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта.