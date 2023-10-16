ВОЗ считает, что эвакуация пациентов в Газе приведет к гуманитарной трагедии

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что перемещение тяжелобольных пациентов, младенцев в инкубаторах и женщин, имеющих осложнения при беременности, невозможно без серьезного риска для здоровья

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения в секторе Газа приведет к гуманитарной трагедии. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Обращенный к 1,1 млн человек призыв переместиться с севера на юг Газы в столь короткий промежуток времени приведет к гуманитарной трагедии. Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения еще больше ухудшит гуманитарную ситуацию и положение в сфере общественного здравоохранения", - сказал Гебрейесус, выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

Перемещение тяжелобольных пациентов, младенцев в инкубаторах и женщин, имеющих осложнения при беременности, невозможно без серьезного риска для здоровья, подчеркнул гендиректор организации. Он назвал "необоснованными и ужасными" атаки палестинского движения ХАМАС и Израиля на гражданских лиц. "ВОЗ призывает ХАМАС освободить гражданских заложников, и мы продолжаем призывать Израиль выполнять свои обязательства по международному праву, касающиеся защиты гражданских лиц и объектов здравоохранения", - отметил Гебрейесус.

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.