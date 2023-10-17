Кабмин отменил мораторий на проверку точек продаж вейпов

По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, никаких ограничений для надзорных органов больше нет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ отменило мораторий на проверки магазинов, торгующих вейпами и кальянами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

"Правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов до 1 января 2025 года. За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет", - написал Метелев, заметив, что такое решение было принято по итогам соответствующего обращения четырех комитетов Госдумы на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Одним из инициаторов обращения выступил сам Метелев. Вместе с ним под обращениями подписались главы комитетов Госдумы по просвещению Ольга Казакова, по охране здоровья - Бадма Башанкаев и по промышленности и торговле - Владимир Гутенев.

В июне этого года депутаты направили обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой инициировать проверку магазинов, торгующих вейпами. В своем обращении они попросили генерального прокурора до 1 сентября 2023 года провести "профилактические и проверочные мероприятия в отношении точек продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления". В обращении к Мишустину депутаты попросили премьер-министра поручить Роспотребнадзору организовать аналогичную проверку в те же сроки - до начала нового учебного года.

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Согласно нему, устройства потребления никотинсодержащей продукции можно приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.

Не допускается также выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте, за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. В целях сокращения спроса на подобные устройства вводится запрет на применение скидок с цены вейпов любыми способами.