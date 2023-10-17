В ФОМС опровергли сообщения о планах закупки иностранных автомобилей на 2024 год

Счетная палата ранее в своем заключении на проект бюджета фонда указала на нарушение норм по закупке транспортных средств

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) не планирует закупать иностранные автомобили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее Счетная палата РФ в своем заключении на проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы указала на нарушение норм по закупке транспортных средств фондом. В 2024 году фонд, отмечалось в заключении, планировал закупить шесть автомобилей иностранных марок.

"В настоящее время в планах закупок ФОМС на следующий год не предусмотрены расходы на приобретение иностранных автомобилей. Когда будут определены требования и критерии высоколокализованных авто, фонд будет руководствоваться ими в своей текущей деятельности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, работа над проектом бюджета и его согласования шли на протяжении всего периода с начала года, в связи с чем он внесен в текущей редакции без учета дальнейших изменений. "Фонд, безусловно, будет следовать указаниям президента России", - отметили в ФОМС.