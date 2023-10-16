Счетная палата указала на нарушение ФОМС норм по закупке автомобилей

В 2024 году фонд планирует закупить пять автомобилей иностранных марок вместо высоколокализованных российских, говорится в заключении палаты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ указала на нарушение норм по закупке транспортных средств Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). В 2024 году фонд планирует закупить пять автомобилей иностранных марок вместо высоколокализованных российских, говорится в заключении палаты на проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента Российской Федерации поручено до 1 февраля 2024 года принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Вместе с тем Фондом в 2024 году планируется приобретение Genesis g80 (одна единица) и Toyota Camry (пять единиц)", - говорится в документе.

Кроме того, ведомство отмечает, что ФОМС также нарушает нормативы затрат на приобретение транспортных средств. Фонд планирует закупить автомобиль Genesis g80 по цене в 8,9 млн рублей, которая более, чем вдвое превышает установленную предельную стоимость в 4,2 млн рублей.

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа президент России Владимир Путин рассказал, что ведомства запрашивали возможность продолжения закупок автомобилей иностранного производства, однако он им ответил, что "это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".

Позднее в Минпромторге заверили ТАСС, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур. Aurus, "Автоваз" и "Москвич" также заявили, что имеют достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на автомобили для нужд госсектора.