17 октября, 12:06,
обновлено 17 октября, 12:15
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы призвал владельцев АЗС поделиться с больницами топливом

В ведомстве сообщили, что "больницы находятся в состоянии фактического коллапса из-за отключения электроэнергии"

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения сектора Газа выступило с призывом к владельцам АЗС и всем, у кого есть топливо, поделиться им с медицинскими учреждениями, чтобы спасти жизни пациентов.

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"Посылаем срочный сигнал бедствия владельцам АЗС и всем, у кого есть хотя бы литр топлива, немедленно связаться с Минздравом или позвонить по его бесплатному номеру (103), чтобы спасти жизни раненых и больных", - говорится в заявлении Минздрава, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ведомство заявило, что "больницы находятся в состоянии фактического коллапса из-за отключения электроэнергии".

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что запасы топлива в медицинских учреждениях сектора Газа закончатся в течение суток. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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