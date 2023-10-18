Суд 30 октября рассмотрит протоколы в отношении иноагентов Пономарева и Каца

Им грозят штрафы в размере до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы 30 октября рассмотрит протоколы о нарушении правил деятельности иноагента, составленные в отношении блогера Максима Каца и правозащитника Льва Пономарева (признаны в РФ иноагентами). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил на 30 октября рассмотрение двух ранее поступивших протоколов в отношении Льва Пономарева и Максима Каца об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)", - сообщили в суде. Обоим грозят штрафы в размере до 50 тыс. рублей.

В конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Лев Пономарев в числе других общественных деятелей был ранее внесен в реестр иностранных агентов.