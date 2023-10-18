РПЦ заявила, что православный крест должен быть естественной частью символики РФ

Как заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, он "олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. РПЦ поддерживает решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей и выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики РФ. Такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Банк России принял решение пока остановить выпуск новой купюры в 1 тыс. рублей и доработать ее после того как дизайн представленной 16 октября банкноты вызвал критику, в том числе РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, нет креста.

"Очень правильное решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей. <...> Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны", - сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

Спикер РПЦ отметил, что решение Банка России отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества. "Совершенно очевидно, что верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию", - подчеркнул он.

16 октября Банк России представил модернизированную купюру в 1 тыс. рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. При этом в соцсетях обратили внимание, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест.