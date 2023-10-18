В Вологодской области за самовыгул собак ввели штраф

Размер взыскания составит до 3 тыс. рублей

ТАСС, 18 октября. Штраф за самовыгул собак в размере до 3 тыс. рублей установлен в Вологодской области. Соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях одобрили депутаты Вологодского заксобрания, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Депутаты поддержали поправки в областной закон об административных правонарушениях. В частности, за самовыгул собаки на территории населенного пункта владельцу теперь может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1 500 рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность от 1,5 до 3 тыс. рублей. При этом на личном огороженном участке владелец может отпускать собаку", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета заксобрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Ларисы Кожевиной, ежегодно в Вологодской области фиксируется порядка 700 нападений собак на людей. Более 70% нападений совершают собаки, которые имеют владельцев. Еще одна проблема - это выгул крупных собак без намордника.

"Речь идет о животных, высотой в холке от 60 см. За это нарушение владельцев ждет штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей. Такое же наказание предусмотрено за выгул детьми до 14 лет без сопровождения взрослых крупных или включенных в перечень потенциально опасных собак и их метисов. Это акбаш, некоторые виды бульдогов, бэндог, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф", - привела пресс-служба слова Кожевиной.

Теперь жители могут обращаться в полицию для установления владельца собаки или в областное управление ветеринарии, которое уполномочено составлять протоколы об административном правонарушении.