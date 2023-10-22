В Берлине на произраильскую демонстрацию собрались несколько тысяч человек

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер открыл демонстрацию речью, в которой призвал всех немцев выступить в защиту "еврейской жизни" в стране

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в демонстрации в поддержку Израиля, которая проходит у Бранденбургских ворот в центре Берлина, передает корреспондент ТАСС. Она организована по инициативе Германо-израильского общества, некоторых политических партий, религиозных общин, профсоюзов. Изначально было заявлено более 10 тыс. участников.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер открыл демонстрацию речью, в которой призвал всех немцев выступить в защиту "еврейской жизни" в стране. По его словам, это является не только государственной задачей, "но и долгом граждан". "Я прошу всех жителей нашей страны принять эту гражданскую обязанность", - заявил он. "Каждое отдельное нападение на евреев, еврейские учреждения - позор для Германии", - сказал он, добавив, что "антисемитизм является красной линией".

Штайнмайер отметил, что новости об атаке на Израиль "глубоко ранили" немцев. "Еще никогда со времен окончания Холокоста не было убито так много евреев", - указал он. "Израиль имеет право защищаться от этого террора. Германия при этом твердо стоит на стороне Израиля", - подчеркнул президент.

Демонстрация проходит при усиленных мерах безопасности под девизом "Восстать против террора, ненависти и антисемитизма - в знак солидарности и сочувствия Израилю". Полиция оцепила место проведения и через некоторое время прекратила пускать туда людей, кроме прессы, объясняя это тем, что уже собралось слишком много участников. Среди политических сил к акции призвали правящие Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия, "Зеленые", а также оппозиционные Христианско-демократический союз, Левая партия.

При этом полиция Берлина запретила запланированные на эти выходные пропалестинские демонстрации, поскольку, по ее оценке, на них могли звучать антисемитские лозунги и прославляться насилие. Так же поступили власти и нескольких других немецких городов. Ранее неизвестные бросили в столице ФРГ емкости с зажигательной смесью в еврейское учреждение, в котором находятся религиозная школа и синагога. С прошлой недели в ФРГ усилена охрана еврейских культурных и религиозных учреждений на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.