23 октября, 06:38
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил, что 21 ребенок остался сиротой после атаки ХАМАС на юг страны

По словам главы департамента соцработы при министерстве труда, соцобеспечения и соцслужб, в ведомстве стараются "максимально быстро помочь наибольшему числу детей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 израильский ребенок остался сиротой в результате нападения сторонников палестинского радикального движения ХАМАС на южные районы еврейского государства. Об этом сообщила Хава Леви, возглавляющая департамент социальной работы при израильском министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб.

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"Не менее 21 ребенка потеряли своих родителей в результате резни на юге страны. На данный момент сотрудники министерства заняты тем, чтобы максимально быстро помочь наибольшему числу детей, наш девиз сейчас - ноль бюрократии", - приводит ее слова армейское радио "Галей ЦАХАЛ". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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