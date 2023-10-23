Рост выплат и больше льгот. Что меняется в региональных мерах поддержки участников СВО

Разовые и регулярные выплаты от региональных властей остаются самой популярной мерой поддержки россиян, решивших принять участие в специальной военной операции по контракту с Минобороны РФ. При этом военным и их семьям все чаще становятся доступны и другие виды помощи - от налоговых льгот до бесплатных земельных участков.
Как сообщал в сентябре президент РФ Владимир Путин, каждый день контракт на военную службу в стране подписывают 1-1,5 тыс. человек. ТАСС собрал основные меры поддержки участников специальной военной операции в регионах.
Выплаты
- Региональные выплаты начисляются сверх того, что положено военнослужащим на федеральном уровне. Средний размер единовременных выплат от регионов составляет 200-300 тыс. рублей.
- За последний год в некоторых регионах размер разовой выплат увеличился: в Краснодарском и Приморском краях - с 100 тыс. до 200 тыс. рублей, в Омской области - до 250 тыс., в Томской области и Адыгее - до 300 тыс. В отдельных случаях эту сумму выплачивают не сразу, а в течение трех месяцев.
- Некоторые регионы, такие как Ивановская и Липецкая области, выплачивают по 50 тыс. рублей. В других выплаты гораздо выше: в Ханты-Мансийском автономном округе и на Чукотке они доходят до 400 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 500 тыс.
- Иногда выплаты делятся между региональным бюджетом и муниципалитетами. Так, в Вологодской области регион выплачивает по 100 тыс. рублей, еще 300-400 тыс. добавляют муниципальные власти.
- Кроме того, региональные власти обещают компенсации в случае ранения или гибели военного. Раненым в зависимости от тяжести ранения положено от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, семьям погибших - 1-2 млн.
- Семьи военных также могут получать выплаты и пособия, размер которых составляет от 10 тыс. до 30 тыс. ежемесячно.
Деньги для добровольцев
- Некоторые регионы дополнительно поощряют участников добровольческих батальонов, которые формируются в разных субъектах Федерации.
- Например, в Челябинской области вступившим в батальоны "Южный Урал" и "Южноуралец" положено по 150 тыс. рублей единовременно, участникам добровольческих формирований в Башкирии - 200 тыс., в Чувашии и Татарстане - 300 тыс. и 360 тыс. соответственно.
- Часть регионов не ограничивается разовыми выплатами. В Башкирии добровольцы получают по 200 тыс. рублей каждые полгода нахождения в зоне специальной военной операции, а также по 2 тыс. рублей в сутки. Суточные в размере 2 тыс. выплачивают бойцам регионального батальона из Томской области.
Земля и льготы
- Для военных и членов их семей предусмотрены различные льготы. Практически повсеместно это освобождение от уплаты транспортного налога, внеочередная запись ребенка в детский сад и бесплатное горячее питание в школах, льготный проезд на общественном транспорте, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, а также бесплатная психологическая или юридическая помощь.
- В некоторых регионах также предоставляется отсрочка платежей за аренду государственного имущества и земель.
- 10% бюджетных мест в российских вузах зарезервированы за детьми участников специальной военной операции, но многие субъекты Федерации предоставляют дополнительные льготы. Например, в Амурской, Ивановской и Кемеровской областях таким детям полностью оплачивают обучение, в других регионах, таких как Архангельская область, Бурятия и Пермский край, им назначают именные стипендии или бесплатно предоставляют общежитие.
- Некоторые регионы обеспечивают военных землей - так, в Крыму уже выдали более 500 участникам. Подобные меры также действуют в Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Хакасии, на Чукотке, в Ленинградской, Омской, Саратовской и Смоленской областях.