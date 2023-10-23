23 октября, 12:51
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Военная операция на Украине

Рост выплат и больше льгот. Что меняется в региональных мерах поддержки участников СВО

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Разовые и регулярные выплаты от региональных властей остаются самой популярной мерой поддержки россиян, решивших принять участие в специальной военной операции по контракту с Минобороны РФ. При этом военным и их семьям все чаще становятся доступны и другие виды помощи - от налоговых льгот до бесплатных земельных участков.

Как сообщал в сентябре президент РФ Владимир Путин, каждый день контракт на военную службу в стране подписывают 1-1,5 тыс. человек. ТАСС собрал основные меры поддержки участников специальной военной операции в регионах.

Выплаты

  • Региональные выплаты начисляются сверх того, что положено военнослужащим на федеральном уровне. Средний размер единовременных выплат от регионов составляет 200-300 тыс. рублей.
  • За последний год в некоторых регионах размер разовой выплат увеличился: в Краснодарском и Приморском краях - с 100 тыс. до 200 тыс. рублей, в Омской области - до 250 тыс., в Томской области и Адыгее - до 300 тыс. В отдельных случаях эту сумму выплачивают не сразу, а в течение трех месяцев.
  • Некоторые регионы, такие как Ивановская и Липецкая области, выплачивают по 50 тыс. рублей. В других выплаты гораздо выше: в Ханты-Мансийском автономном округе и на Чукотке они доходят до 400 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 500 тыс.
  • Иногда выплаты делятся между региональным бюджетом и муниципалитетами. Так, в Вологодской области регион выплачивает по 100 тыс. рублей, еще 300-400 тыс. добавляют муниципальные власти.
  • Кроме того, региональные власти обещают компенсации в случае ранения или гибели военного. Раненым в зависимости от тяжести ранения положено от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, семьям погибших - 1-2 млн.
  • Семьи военных также могут получать выплаты и пособия, размер которых составляет от 10 тыс. до 30 тыс. ежемесячно.

Деньги для добровольцев

  • Некоторые регионы дополнительно поощряют участников добровольческих батальонов, которые формируются в разных субъектах Федерации.
  • Например, в Челябинской области вступившим в батальоны "Южный Урал" и "Южноуралец" положено по 150 тыс. рублей единовременно, участникам добровольческих формирований в Башкирии - 200 тыс., в Чувашии и Татарстане - 300 тыс. и 360 тыс. соответственно.
  • Часть регионов не ограничивается разовыми выплатами. В Башкирии добровольцы получают по 200 тыс. рублей каждые полгода нахождения в зоне специальной военной операции, а также по 2 тыс. рублей в сутки. Суточные в размере 2 тыс. выплачивают бойцам регионального батальона из Томской области.

Земля и льготы

  • Для военных и членов их семей предусмотрены различные льготы. Практически повсеместно это освобождение от уплаты транспортного налога, внеочередная запись ребенка в детский сад и бесплатное горячее питание в школах, льготный проезд на общественном транспорте, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, а также бесплатная психологическая или юридическая помощь.
  • В некоторых регионах также предоставляется отсрочка платежей за аренду государственного имущества и земель.
  • 10% бюджетных мест в российских вузах зарезервированы за детьми участников специальной военной операции, но многие субъекты Федерации предоставляют дополнительные льготы. Например, в Амурской, Ивановской и Кемеровской областях таким детям полностью оплачивают обучение, в других регионах, таких как Архангельская область, Бурятия и Пермский край, им назначают именные стипендии или бесплатно предоставляют общежитие.
  • Некоторые регионы обеспечивают военных землей - так, в Крыму уже выдали более 500 участникам. Подобные меры также действуют в Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Хакасии, на Чукотке, в Ленинградской, Омской, Саратовской и Смоленской областях.
 
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© Информационное агентство ТАСС
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