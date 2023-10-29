Израиль перешел на зимнее время

Местное время теперь отстает на час от московского

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израиль в ночь на воскресенье перешел на зимнее время, в 02:00 по местному времени стрелки часов перевели на час назад.

Таким образом, теперь местное израильское время отстает на час от московского.

Ранее в Израиле высказывали предложения об отказе от сезонного перевода стрелок часов в условиях военного времени в свете операции израильской армии в секторе Газа. Такую инициативу, в частности, выдвигал министр экономики страны Нир Баркат. По его мнению, раннее наступление темноты после перехода на зимнее время может плохо сказаться на моральном настрое израильтян.

Эту инициативу поддержали несколько министров, однако другие члены правительства, представляющие религиозные партии, высказались против, считая, что это усложнило бы жизнь верующим, поскольку сказалось бы на начале дневного молитвенного цикла. В итоге эта инициатива не получила дальнейшего продвижения.

На летнее время страна должна перейти обратно 29 марта 2024 года.