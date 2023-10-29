В Дагестане призвали ограничить движение по трассе Махачкала - Каспийск

В правительстве региона сообщили, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана на фоне акции в аэропорту Махачкалы призвали жителей республики ограничить передвижения по трассе Махачкала - Каспийск. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала - Каспийск. Правительство Республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте. Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта", - говорится в сообщении.

Власти также призвали "не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения".

Ранее несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, они выступают против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.