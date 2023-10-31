31 октября, 08:08
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом выросла на 30,1% за неделю

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число госпитализаций увеличилось на 19,2%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%, а число госпитализаций увеличилось на 19,2%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 20 754 человека, что на 32% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 61 человек умер.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 124 717 случаев заражения, 22 550 793 человека выздоровели, 400 256 пациентов умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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