В Курганской области возобновили движение автобусов

Ограничения вводили из-за непогоды

ТАСС, 31 октября. Движение автобусов, приостановленное из-за непогоды на трассах Курган - Половинное, Курган - Звериноголовское, "Иртыш" (от Кургана до Челябинска), Курган - Куртамыш - Целинное, восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

"Снято ограничение для движения автобусов, введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий. Движение пассажирского транспорта открыто на трассе "Иртыш", а также на автодорогах Курган - Звериноголовское, Курган - Половинное, Курган - Куртамыш - Целинное", - говорится в сообщении.