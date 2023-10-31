В Курганской области из-за непогоды на нескольких трассах ограничили движение автобусов

Ограничения действуют на дорогах Курган - Куртамыш - Целинное, Курган - Половинное, Курган - Звериноголовское и от Кургана до Челябинска на трассе "Иртыш"

ТАСС, 31 октября. Движение автобусов приостановили из-за непогоды на нескольких федеральных и региональных трассах в Курганской области. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

"Сотрудники зауральский Госавтоинспекции информируют о временном ограничении движения пассажирского транспорта на дорогах федерального и регионального значения. Запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автодорогах Курган -Куртамыш - Целинное, Курган - Половинное, Курган - Звериноголовское и на участке автодороги "Иртыш" (от Кургана до Челябинска)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий существует угроза безопасности дорожного движения.

"Подрядными организациями ведутся работы по устранению недостатков зимнего содержания дорог и снегоочистке дорожного покрытия", - рассказали в ведомстве.