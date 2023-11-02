В Пекине приспустили флаги в связи со смертью Ли Кэцяна

В знак траура флаги приспущены на центральной площади Тяньаньмэнь, в Доме народных собраний, МИД Китая, а также других госучреждениях по всей стране

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. В Пекине приспустили национальные флаги в связи со смертью экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В четверг состоится его кремация.

В знак траура флаги приспущены на центральной площади Тяньаньмэнь, в Доме народных собраний (парламент), МИД Китая и других государственных учреждениях по всей стране.

Ли Кэцян возглавлял китайское правительство с 2013 по 2023 год. Он умер 27 октября в 00:10 по пекинскому времени (19:10 мск, 26 октября) в Шанхае на 69-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.