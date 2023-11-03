Красный Полумесяц Египта заявил, что запасы гумпомощи для жителей Газы почти закончились

Генеральный директор организации Рами ан-Назер призвал все государства продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Об этом сообщил генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер.

"Запасы гуманитарной помощи, направляемые [через Египет] в Газу, практически исчерпаны", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). В связи с этим ан-Назер обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава. "Необходимость [в гуманитарной помощи] очень велика", - отметил он.

Некоторое время назад отделение Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай информировало, что международный аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове с 12 октября принял "60 грузовых самолетов с 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи" для населения Газы.

После резкой эскалации палестино-израильского конфликта Египет обратился к мировому сообществу и региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь жителям Газы, с просьбой отправлять ее в Эль-Ариш. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе" КПП "Рафах" на границе с анклавом. Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".