ООН оценила гуманитарные потребности Газы и Западного берега в $1,2 млрд до конца года

Всемирная организация и ее партнеры 6 ноября обратятся к мировому сообществу с призывом о выделении этих средств

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере $1,2 млрд потребуется на оказание гуманитарной помощи населению на оккупированных Израилем палестинских территориях до конца года. С призывом к мировому сообществу о выделении этих средств ООН и ее партнеры обратятся в понедельник, 6 ноября, сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"Кризис на оккупированных палестинских территориях усугубляется, поэтому мы и наши партнеры опубликуем в понедельник срочный призыв, покрывающий оставшиеся месяцы года", - сказал он. "Расходы на то, чтобы ответить на нужды 2,7 млн человек, то есть всего населения Газы и 500 тыс. человек на оккупированном Западном берегу, оцениваются в $1,2 млрд", - отметил Ларке.

Он пояснил, что в первоначальном призыве, опубликованном 12 октября, речь шла о выделении $294 млн на поддержку почти 1,3 млн человек. "С тех пор ситуация стала еще более отчаянной. В пересмотренном срочном призыве будут отражены потребности в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и других неотложных приоритетах после массированных бомбардировок в секторе Газа. Мы призываем доноров оперативно предоставить ресурсы для реагирования", - подчеркнул представитель УКГВ.

"Наша способность облегчить страдания палестинского населения будет зависеть от адекватного финансирования, безопасного и постоянного доступа ко всем нуждающимся людям, где бы они ни находились, достаточного притока гуманитарных грузов, и, что немаловажно, топлива", - продолжил Ларке. Эффективность гуманитарной операции зависит также от "защиты и гарантий, предоставленных сторонами конфликта частному сектору и неправительственным организациям для их деятельности". Первостепенное значение будет иметь "открытие израильских контрольно-пропускных пунктов", констатировал представитель УКГВ.

Коснувшись ситуации в секторе Газа, Ларке отметил, что "число погибших палестинцев за последние 17 дней достигло 9 061 человека, женщины и дети составляют около 62 процентов этих жертв".