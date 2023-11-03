Глава ВОЗ осудил атаку на машины скорой помощи в Газе

Пациенты, медицинские работники и медучреждения должны быть всегда защищены, напомнил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы Аль-Шифа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Совершенно шокирован сообщениями о атаках на эвакуирующие пациентов машины скорой помощи недалеко от больницы "Аль-Шифа" в Газе. Это привело к гибели людей, ранениям и разрушениям. Мы еще раз повторяем: пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда. Прекратите огонь прямо сейчас", - говорится в сообщении.