3 ноября, 20:20
Палестино-израильский конфликт

Глава ВОЗ осудил атаку на машины скорой помощи в Газе

Пациенты, медицинские работники и медучреждения должны быть всегда защищены, напомнил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы Аль-Шифа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Совершенно шокирован сообщениями о атаках на эвакуирующие пациентов машины скорой помощи недалеко от больницы "Аль-Шифа" в Газе. Это привело к гибели людей, ранениям и разрушениям. Мы еще раз повторяем: пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда. Прекратите огонь прямо сейчас", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТедрос Аданом Гебрейесус
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