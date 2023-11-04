На выставке "Россия" открылась экспозиция "На службе здоровья!"

Она посвящена развитию отечественного здравоохранения и выполнена в виде анатомической модели сердца

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "На службе здоровья!", посвященная развитию отечественного здравоохранения и выполненная в виде анатомической модели сердца, открылась на выставке-форуме "Россия".

"Мы начинаем с истории, показываем технологии, которые сейчас внедрены в российском здравоохранении, показываем науку, наше будущее - как будущее ближайшее, так и будущее достаточно отдаленное", - сказал на открытии первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский.

Выставочный интерактивный павильон спроектирован в форме человеческого сердца во фронтальном разрезе. Посетители павильона оказываются внутри анатомически выстроенного органа, имеющего два основных расходящихся коридора, ведущих в четыре экспозиционные зоны - "левое предсердие", "левый желудочек", "правое предсердие", "правый желудочек". В каждой зоне можно познакомиться с основными принципами и технологиями российской системы здравоохранения.

На выставке всех желающих научат оказывать первую помощь, покажут медицинские симуляторы, имитирующие роды, работу в операционной. Также современные технологии "оживят" российских ученых-медиков: посетители павильона смогут посмотреть короткие исторические сюжеты в технологии дополненной реальности через камеру смартфона. На территории есть лекторий, где специалисты Сеченовского университета Минздрава России расскажут о вреде сигарет и вейпов, о новых возможностях диагностики заболеваний.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.