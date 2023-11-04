Патрушев поздравил россиян с Днем народного единства

Эта дата символизирует преодоление народом внутренних и внешних угроз через единство и сплоченность, подчеркнул секретарь Совбеза России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев поздравил граждан страны с Днем народного единства. Он выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Мы встречаемся 4 ноября, в День народного единства. Поздравляю вас и других граждан России с этим праздником! Эта дата символизирует преодоление нашим народом внутренних и внешних угроз через единство и сплоченность", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что этому предшествовало Смутное время в начале XVII века, когда Россия стояла на грани утраты суверенитета. "Тогда наш народ объединился, отстоял родную землю и государственность. Положил конец междоусобным склокам, избавился от интервентов и предателей, восстановил сильную власть и вышел на путь самостоятельного развития и созидательного влияния на общемировые исторические процессы", - отметил секретарь СБ РФ.

Он также подчеркнул, что этому способствовал огромный духовный подъем многонационального народа России, в основе государственности которой всегда были три столпа - народное единство, вера и сильная вертикаль власти. "Это выстрадано временем", - заключил Патрушев.