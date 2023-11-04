Народное единство и 1990-е как новое Смутное время. Патрушев выступил на марафоне "Знания"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в День народого единства высказался об историческом значении сохранения суверенитета нашей страны в давнем противостоянии с Западом.
Он выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ.
ТАСС собрал ключевые заявления секретаря Совбеза.
Народное единство и преодоление Смуты
- День народного единства символизирует преодоление народом России внутренних и внешних угроз через единство и сплоченность.
- В Смутное время Россия стояла на грани утраты суверенитета, но ее народ "объединился, отстоял родную землю и государственность", избавился от интервентов и предателей, восстановил сильную власть и вышел на путь самостоятельного развития.
- Этому способствовал огромный духовный подъем многонационального народа страны, "в основе государственности которой всегда были три столпа - народное единство, вера и сильная вертикаль власти".
Вековое противостояние
- Европа издавна стремились разрушить российское государство, так как не могла мириться с возвышением Третьего Рима - Москвы, это регулярно проявлялось в попытках "политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии".
- От немецких рыцарей до нацистов в XX веке в агрессии против России участвовала практически вся Европа.
- Исторически Россия всегда была "костью в горле Запада", мешала реализации его гегемонистских планов, представляла собой мощную цивилизационную альтернативу.
- Западные идеологи-русофобы выдумали целые теории, как добиться развала России, которые легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны.
1990-е как новое Смутное время
- Драматичные 1990-е годы стали "новым Смутным временем", в которые вновь возникла угроза существованию российского государства.
- Развал СССР окрылил правителей США и других представителей Запада, которые посчитали, что, разделив Россию, они смогут добиться ее уничтожения.
- Западные советники в 1990-е годы наводнили Россию, при этом они стремились устроить в стране хаос, "поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства". Запад делал ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной.
- Запад использовал и дополнительные рычаги давления в виде агрессивного продвижения НАТО на восток, поддержки экстремизма и радикальных религиозных группировок, инспирировал "волну шельмования Русской православной церкви и традиционного ислама", пропагандировались разного рода пороки.
- В результате навязанных Западом радикальных реформ в стране снизился уровень жизни, росла безработица, разрушались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовая система, оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию - обеспечивать вооруженные силы современным оружием.
- Международный терроризм в 1990-е годы стал серьезной угрозой суверенитету России, при этом страны Запада лицемерно называли террористов "борцами за свободу и демократию".
Вызов Западу
- После того как Владимир Путин занял пост президента в 2000 году, главные усилия он сосредоточил на стабилизации внутренней жизни страны, пресечении деятельности бандформирований и их спонсоров, восстановление конституционного порядка.
- Политика президента позволила внедрить действенные системные механизмы борьбы с преступностью, в результате число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть.
- Путин уже в начале 2000-х годов видел решение многих международных проблем в построении многополярного миропорядка, его знаменитая фундаментальная Мюнхенская речь была посвящена тому, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.
- Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие на Западе, именно после нее главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации.
- Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, и по его итогам в стране была проведена реформа армии и появились новые виды вооружений.
- Но Запад на этом не успокоился - в результате устроенного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.
Борьба с неонацизмом на Украине
- Россия не могла мириться с устроенным украинскими неонацистами геноцидом и поддержала стремление многомиллионного населения исконно русских регионов к воссоединению, несмотря на все санкции и давление Запада.
- Украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба России.
- Рано или поздно киевские политики неизбежно ответят за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне.
- Украинских неонацистов ждет международный трибунал за попытку провокации с подрывом "грязной бомбы".
- Здоровые силы на Украине есть, они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом.
Санкционная война
- Запад объявил России беспрецедентную экономическую войну, однако экономический блицкриг провалился.
- Западной цензурой всячески вымарываются сюжеты, связанные с позитивной динамикой развития России. "Англосаксонскими средствами массовой информации намеренно игнорируется тот очевидный факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность".
- Против РФ введено огромное количество нелегитимных санкций, но страна с ними справляется, экономика сумела восстановиться и уже вышла на уровень 2021 года.
- Экономика России доказала свою устойчивость и способность к поступательному развитию в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер.
Многополярность против "нового порядка"
- Запад планирует разжечь вблизи России и другие очаги напряженности по подобию Украины, но Москва не оставит это без внимания.
- Продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах", созвучен с гитлеровскими лозунгами о "новом порядке".
- Вашингтон в новом, многополярном мироустройстве станет лишь одним из многих полюсов, наряду с Россией, Китаем, Индией, а вот Европа вряд ли сможет претендовать и на это.
- Россия во главе с Путиным предложила цивилизационный выбор в противовес Западу, и его поддерживает все больше стран, не менее 25 государств изъявляют желание вступить в БРИКС или начать сотрудничество с этим объединением.
- Россия считает для себя безусловным приоритетом развитие отношений с ближайшими соседями, в том числе с братской Белоруссией, с которой совместно активно развивается Союзное государство.
- Москва контактирует с Баку и Ереваном для урегулирования отношений между ними, сейчас идет подготовка мирного договора.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян под влиянием Запада признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.
Помнить историю
- Запад старается переписать историю, но в России к ней относятся бережно и на дают забыть, в российские образовательные организации возвращена функция воспитания как один из краеугольных камней формирования будущего страны.
- Будущие поколения должны знать правду и помнить, что именно Россия победила фашизм ценой почти 30 млн жизней своих граждан, в противном случае враги воспользуются беспамятством россиян и будут продолжать разрушать памятники героям и глумиться над их могилами.
- Поправки в конституцию 2020 года восстановили верховенство отечественного права, закрепили нормы о несокрушимости границ и неотторжимости территорий страны.
- Поддержка предложений президента на референдуме 2020 года большинством населения заложила фундамент для будущего развития России, ее стабильности, безопасности, достойной жизни ее граждан.