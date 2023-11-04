Народное единство и 1990-е как новое Смутное время. Патрушев выступил на марафоне "Знания"

Николай Патрушев. Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Николай Патрушев
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в День народого единства высказался об историческом значении сохранения суверенитета нашей страны в давнем противостоянии с Западом.

Он выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ.

ТАСС собрал ключевые заявления секретаря Совбеза.

Народное единство и преодоление Смуты

  • День народного единства символизирует преодоление народом России внутренних и внешних угроз через единство и сплоченность.
  • В Смутное время Россия стояла на грани утраты суверенитета, но ее народ "объединился, отстоял родную землю и государственность", избавился от интервентов и предателей, восстановил сильную власть и вышел на путь самостоятельного развития.
  • Этому способствовал огромный духовный подъем многонационального народа страны, "в основе государственности которой всегда были три столпа - народное единство, вера и сильная вертикаль власти".

Вековое противостояние

  • Европа издавна стремились разрушить российское государство, так как не могла мириться с возвышением Третьего Рима - Москвы, это регулярно проявлялось в попытках "политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии".
  • От немецких рыцарей до нацистов в XX веке в агрессии против России участвовала практически вся Европа.
  • Исторически Россия всегда была "костью в горле Запада", мешала реализации его гегемонистских планов, представляла собой мощную цивилизационную альтернативу.
  • Западные идеологи-русофобы выдумали целые теории, как добиться развала России, которые легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны.

1990-е как новое Смутное время

  • Драматичные 1990-е годы стали "новым Смутным временем", в которые вновь возникла угроза существованию российского государства.
  • Развал СССР окрылил правителей США и других представителей Запада, которые посчитали, что, разделив Россию, они смогут добиться ее уничтожения.
  • Западные советники в 1990-е годы наводнили Россию, при этом они стремились устроить в стране хаос, "поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства". Запад делал ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной.
  • Запад использовал и дополнительные рычаги давления в виде агрессивного продвижения НАТО на восток, поддержки экстремизма и радикальных религиозных группировок, инспирировал "волну шельмования Русской православной церкви и традиционного ислама", пропагандировались разного рода пороки.
  • В результате навязанных Западом радикальных реформ в стране снизился уровень жизни, росла безработица, разрушались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовая система, оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию - обеспечивать вооруженные силы современным оружием.
  • Международный терроризм в 1990-е годы стал серьезной угрозой суверенитету России, при этом страны Запада лицемерно называли террористов "борцами за свободу и демократию".

Вызов Западу

  • После того как Владимир Путин занял пост президента в 2000 году, главные усилия он сосредоточил на стабилизации внутренней жизни страны, пресечении деятельности бандформирований и их спонсоров, восстановление конституционного порядка.
  • Политика президента позволила внедрить действенные системные механизмы борьбы с преступностью, в результате число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть.
  • Путин уже в начале 2000-х годов видел решение многих международных проблем в построении многополярного миропорядка, его знаменитая фундаментальная Мюнхенская речь была посвящена тому, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.
  • Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие на Западе, именно после нее главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации.
  • Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, и по его итогам в стране была проведена реформа армии и появились новые виды вооружений.
  • Но Запад на этом не успокоился - в результате устроенного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.

Борьба с неонацизмом на Украине

  • Россия не могла мириться с устроенным украинскими неонацистами геноцидом и поддержала стремление многомиллионного населения исконно русских регионов к воссоединению, несмотря на все санкции и давление Запада.
  • Украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба России.
  • Рано или поздно киевские политики неизбежно ответят за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне.
  • Украинских неонацистов ждет международный трибунал за попытку провокации с подрывом "грязной бомбы".
  • Здоровые силы на Украине есть, они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом.

Санкционная война

  • Запад объявил России беспрецедентную экономическую войну, однако экономический блицкриг провалился.
  • Западной цензурой всячески вымарываются сюжеты, связанные с позитивной динамикой развития России. "Англосаксонскими средствами массовой информации намеренно игнорируется тот очевидный факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность".
  • Против РФ введено огромное количество нелегитимных санкций, но страна с ними справляется, экономика сумела восстановиться и уже вышла на уровень 2021 года.
  • Экономика России доказала свою устойчивость и способность к поступательному развитию в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер.

Многополярность против "нового порядка"

  • Запад планирует разжечь вблизи России и другие очаги напряженности по подобию Украины, но Москва не оставит это без внимания.
  • Продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах", созвучен с гитлеровскими лозунгами о "новом порядке".
  • Вашингтон в новом, многополярном мироустройстве станет лишь одним из многих полюсов, наряду с Россией, Китаем, Индией, а вот Европа вряд ли сможет претендовать и на это.
  • Россия во главе с Путиным предложила цивилизационный выбор в противовес Западу, и его поддерживает все больше стран, не менее 25 государств изъявляют желание вступить в БРИКС или начать сотрудничество с этим объединением.
  • Россия считает для себя безусловным приоритетом развитие отношений с ближайшими соседями, в том числе с братской Белоруссией, с которой совместно активно развивается Союзное государство.
  • Москва контактирует с Баку и Ереваном для урегулирования отношений между ними, сейчас идет подготовка мирного договора.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян под влиянием Запада признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Помнить историю

  • Запад старается переписать историю, но в России к ней относятся бережно и на дают забыть, в российские образовательные организации возвращена функция воспитания как один из краеугольных камней формирования будущего страны.
  • Будущие поколения должны знать правду и помнить, что именно Россия победила фашизм ценой почти 30 млн жизней своих граждан, в противном случае враги воспользуются беспамятством россиян и будут продолжать разрушать памятники героям и глумиться над их могилами.
  • Поправки в конституцию 2020 года восстановили верховенство отечественного права, закрепили нормы о несокрушимости границ и неотторжимости территорий страны.
  • Поддержка предложений президента на референдуме 2020 года большинством населения заложила фундамент для будущего развития России, ее стабильности, безопасности, достойной жизни ее граждан.
 
Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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