Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в День народого единства высказался об историческом значении сохранения суверенитета нашей страны в давнем противостоянии с Западом.

Он выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ.

ТАСС собрал ключевые заявления секретаря Совбеза.

Народное единство и преодоление Смуты

День народного единства символизирует преодоление народом России внутренних и внешних угроз через единство и сплоченность.

В Смутное время Россия стояла на грани утраты суверенитета, но ее народ "объединился, отстоял родную землю и государственность", избавился от интервентов и предателей, восстановил сильную власть и вышел на путь самостоятельного развития.

Этому способствовал огромный духовный подъем многонационального народа страны, "в основе государственности которой всегда были три столпа - народное единство, вера и сильная вертикаль власти".

Вековое противостояние

Европа издавна стремились разрушить российское государство, так как не могла мириться с возвышением Третьего Рима - Москвы, это регулярно проявлялось в попытках "политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии".

От немецких рыцарей до нацистов в XX веке в агрессии против России участвовала практически вся Европа.

Исторически Россия всегда была "костью в горле Запада", мешала реализации его гегемонистских планов, представляла собой мощную цивилизационную альтернативу.

Западные идеологи-русофобы выдумали целые теории, как добиться развала России, которые легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны.

1990-е как новое Смутное время

Драматичные 1990-е годы стали "новым Смутным временем", в которые вновь возникла угроза существованию российского государства.

Развал СССР окрылил правителей США и других представителей Запада, которые посчитали, что, разделив Россию, они смогут добиться ее уничтожения.

Западные советники в 1990-е годы наводнили Россию, при этом они стремились устроить в стране хаос, "поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства". Запад делал ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной.

Запад использовал и дополнительные рычаги давления в виде агрессивного продвижения НАТО на восток, поддержки экстремизма и радикальных религиозных группировок, инспирировал "волну шельмования Русской православной церкви и традиционного ислама", пропагандировались разного рода пороки.

В результате навязанных Западом радикальных реформ в стране снизился уровень жизни, росла безработица, разрушались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовая система, оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию - обеспечивать вооруженные силы современным оружием.

Международный терроризм в 1990-е годы стал серьезной угрозой суверенитету России, при этом страны Запада лицемерно называли террористов "борцами за свободу и демократию".

Вызов Западу

После того как Владимир Путин занял пост президента в 2000 году, главные усилия он сосредоточил на стабилизации внутренней жизни страны, пресечении деятельности бандформирований и их спонсоров, восстановление конституционного порядка.

Политика президента позволила внедрить действенные системные механизмы борьбы с преступностью, в результате число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть.

Путин уже в начале 2000-х годов видел решение многих международных проблем в построении многополярного миропорядка, его знаменитая фундаментальная Мюнхенская речь была посвящена тому, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.

Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие на Западе, именно после нее главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации.

Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, и по его итогам в стране была проведена реформа армии и появились новые виды вооружений.

Но Запад на этом не успокоился - в результате устроенного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.

Борьба с неонацизмом на Украине

Россия не могла мириться с устроенным украинскими неонацистами геноцидом и поддержала стремление многомиллионного населения исконно русских регионов к воссоединению, несмотря на все санкции и давление Запада.

Украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба России.

Рано или поздно киевские политики неизбежно ответят за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне.

Украинских неонацистов ждет международный трибунал за попытку провокации с подрывом "грязной бомбы".

Здоровые силы на Украине есть, они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом.

Санкционная война

Запад объявил России беспрецедентную экономическую войну, однако экономический блицкриг провалился.

Западной цензурой всячески вымарываются сюжеты, связанные с позитивной динамикой развития России. "Англосаксонскими средствами массовой информации намеренно игнорируется тот очевидный факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность".

Против РФ введено огромное количество нелегитимных санкций, но страна с ними справляется, экономика сумела восстановиться и уже вышла на уровень 2021 года.

Экономика России доказала свою устойчивость и способность к поступательному развитию в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер.

Многополярность против "нового порядка"

Запад планирует разжечь вблизи России и другие очаги напряженности по подобию Украины, но Москва не оставит это без внимания.

Продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах", созвучен с гитлеровскими лозунгами о "новом порядке".

Вашингтон в новом, многополярном мироустройстве станет лишь одним из многих полюсов, наряду с Россией, Китаем, Индией, а вот Европа вряд ли сможет претендовать и на это.

Россия во главе с Путиным предложила цивилизационный выбор в противовес Западу, и его поддерживает все больше стран, не менее 25 государств изъявляют желание вступить в БРИКС или начать сотрудничество с этим объединением.

Россия считает для себя безусловным приоритетом развитие отношений с ближайшими соседями, в том числе с братской Белоруссией, с которой совместно активно развивается Союзное государство.

Москва контактирует с Баку и Ереваном для урегулирования отношений между ними, сейчас идет подготовка мирного договора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян под влиянием Запада признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

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