Патрушев: Запад лицемерно называл террористов в России "борцами за свободу"

По словам секретарь Совбеза РФ, международный терроризм в 1990-е годы стал серьезной угрозой суверенитету России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международный терроризм в 1990-е годы стал серьезной угрозой суверенитету России, при этом страны Запада лицемерно называли террористов "борцами за свободу и демократию" . Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Серьезной угрозой суверенитету России [в 1990-е годы] стало задействование такого оружия, как международный терроризм", - сказал он. "При этом Запад лицемерно называл действовавших в городах России террористов "борцами за свободу и демократию", - добавил он.

Патрушев отметил, что с помощью финансирования бандформирований, их укрепления боевиками иностранных террористических организаций делалась попытка отторгнуть у России часть территории от Черного до Каспийского моря под видом создания "исламского халифата".

В результате, указал секретарь Совбеза, России пришлось столкнуться с самыми ужасными и бесчеловечными проявлениями терроризма: похищениями и убийствами людей, взрывами жилых домов, объектов транспорта и массового скопления людей, захватами заложников, в том числе детей, попытками вооруженного овладения населенными пунктами и отдельными территориями.

"Но многонациональный народ России сплотился и отстоял свою Родину", - заметил Патрушев.